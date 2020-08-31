ميسي يواصل التمرد ويغيب عن مران برشلونة الأول استعدادا للموسم الجديد

لم يحضر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات برشلونة الأول الذى أقيم اليوم الاثنين، كما كان متوقعًا، حيث لم يعد يعتبر نفسه جزءًا من تشكيل المدرب رونالد كومان، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، ومن المتوقع أن يلتقى والد ميسي ووكيله خورخى مع إدارة برشلونة على رأسهم الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، يوم الأربعاء لمناقشة مستقبل نجله، وأبلغ الأرجنتينى الذى لعب مع الفريق الإسبانى منذ ما يقرب من 20 عامًا، النادي الأسبوع الماضي أنه يريد الرحيل، فيما أشارت تقارير إلى اقترابه من مانشستر سيتى.

فى غضون ذلك، حطم الدوري الأسباني آماله في الرحيل عن البارسا في صفقة انتقال حر، من خلال التأكيد على أنه يجب دفع الشرط الجزائي في عقده قبل الرحيل عن ملعب "كامب نو".

وأكدت قناة "سكاي سبورتس نيوز" أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما طلب لقاء شخصيات بارزة في النادي لحل الأزمة بشأن طلب انتقاله.

ميسي الذي لديه شرط شراء بقيمة 700 مليون يورو، قد ينتقل إلى مانشستر سيتي، حيث يمكنه اللعب تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا.

Advertisements

سيؤدي الانتقال إلى ملعب "الاتحاد" أيضًا إلى العودة لزملائه في منتخب الأرجنتين سيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتاميندي، في حين يُقال أيضًا إن باريس سان جيرمان وإنتر ميلان يعدان عروضًا كبيرة للحصول على واحد من أفضل لاعبين في التاريخ.

وطلب الفائز بلقب الدوري الأسباني 10 مرات والفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، تفعيل البند الجزئي في عقده، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2021، ويسمح له بالمغادرة مجانًا هذا الصيف.

لكن برشلونة رد بوضوح على ذلك، بأن هذا البند صلاحيته انتهت في يونيو الماضي.

ومنذ ظهوره الأول في موسم 2003/2004 ، لعب ميسي 731 مباراة لبرشلونة، وسجل 634 مرة في جميع المسابقات.

