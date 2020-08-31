ميار شريف تتأهل إلى دور الـ 16 فى بطولة پراج المفتوحة للتنس

تمكنت ميار شريف بطلة مصر فى التنس، والمتأهلة لأولمپياد طوكيو، من ألفوز فى ثانى مبارياتها فى بطولة پراج المفتوحة بالتشيك، على المجرية دلما جألفى بمجموعتين مقابل مجموعة ، بنتيجة 7/6 – 6/1 – 6/3 .

ومن المنتظر، أن تواجه ميار شريف بطلة مصر فى التنس، الصربية إيفانا يوروفيتش فى دور الـ 16 من البطولة، غداً الثالاثاء.

وتعتبر هذة المشاركة الثانية لميار شريف هذا العام فى بطولة پراج المفتوحة حيث شاركت يوليو الماضى فى البطولة ذاتها.

بطولة پراج المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف "التشالينچير" وهى من البطولات الهامة فى تنس السيدات.

و تسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة ، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد والمزيد من البطولات والوصول على النهائيات .

ميار شريف كانت قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ونجحت ميار شريف فى ألفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت فى ألفوز 2-0.

وتأهلت ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، بناء على تلك النتيجة، وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

تمكنت ميار شريف بطلة مصر فى التنس، والمتأهلة لأولمپياد طوكيو، من ألفوز فى ثانى مبارياتها فى بطولة پراج المفتوحة بالتشيك، على المجرية دلما جألفى بمجموعتين مقابل مجموعة، بنتيجة 7/6 – 6/1 – 6/3.

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ومن المنتظر، أن تواجه ميار شريف بطلة مصر فى التنس، الصربية إيفانا يوروفيتش فى دور الـ 16 من البطولة ، غداً الثالاثاء .

وتعتبر هذة المشاركة الثانية لميار شريف هذا العام فى بطولة پراج المفتوحة حيث شاركت يوليو الماضى فى البطولة ذاتها.

بطولة پراج المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف "التشالينچير" وهى من البطولات الهامة فى تنس السيدات.

و تسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة ، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد والمزيد من البطولات والوصول على النهائيات .

ميار شريف كانت قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ونجحت ميار شريف فى ألفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت فى ألفوز 2-0.

وتأهلت ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، بناء على تلك النتيجة، وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.