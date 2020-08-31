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القصة الكاملة لاعتداء مستشارة على ضابط داخل المحكمة.. فيديو

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مشادة كلامية تداولها رواد السوشيال ميديا في مقطع مصور نشبت بين ضابط يعمل حرس في محكمة مصر الجديدة وسيدة بسبب قيامها بالتصوير داخل المحكمة دون إذن مسبق وبدون كمامة، حيث اعترض الأول على تصرفها وطلب منها إظهار الكارنيه الخاص بها، ولكن السيدة رفضت وزعمت أنها مستشارة بالأمم المتحدة وقامت بسبه وخلع الكتافات الخاصة به، وعلى الفور حققت النيابة في الواقعة ووجهت للسيدة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله..

وأمرت بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 2000 جنيه قبل أن تقرر حجزها مرة أخرى لعجزها عن سداد الكفالة.

 

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في هذا الفيديو نستعرض تفاصيل القصة كاملة..

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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