مشادة كلامية تداولها رواد السوشيال ميديا في مقطع مصور نشبت بين ضابط يعمل حرس في محكمة مصر الجديدة وسيدة بسبب قيامها بالتصوير داخل المحكمة دون إذن مسبق وبدون كمامة، حيث اعترض الأول على تصرفها وطلب منها إظهار الكارنيه الخاص بها، ولكن السيدة رفضت وزعمت أنها مستشارة بالأمم المتحدة وقامت بسبه وخلع الكتافات الخاصة به، وعلى الفور حققت النيابة في الواقعة ووجهت للسيدة تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله..
وأمرت بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 2000 جنيه قبل أن تقرر حجزها مرة أخرى لعجزها عن سداد الكفالة.
في هذا الفيديو نستعرض تفاصيل القصة كاملة..
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القصة الكاملة لاعتداء مستشارة على ضابط داخل المحكمة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.