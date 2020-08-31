رونالدو وجورجينا يستمتعان بإجازة الصيف مع أطفالهما على الشاطئ.. صورة

في إطار استمتاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإجازته بعد موسم صعب مع فريق يوفنتوس توج خلاله ببطولة الدوري الإيطالي ونافس خلاله على لقب الهداف، نشرت جورجينا صديقة نجم الكرة البرتغالية وأفضل لاعبي العالم في خمس مناسبات صورتها معه بصحبة أبنائهما على شاطئ البحر حيث ظهروا معاً جميعاً ومعهم ابن رونالدو الأكبر خلال الصورة أيضاً، حيث يحرص لاعب ريال مدريد السابق على الاستمتاع بوقته حالياً قبل بداية الموسم القادم مع مدرب جديد هو بيرلو.



رونالدو وعائلته

من ناحية أخري، كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة تحدث إلى بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بشأن إمكانية انتقاله إلى ملعب "تورينو" واللعب بجانب كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل، ويغادر الأوروجوياني ملعب "كامب نو" هذا الصيف بعد أن أخبره المدرب الجديد رونالد كومان أنه ليس ضمن خططه.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، فإن سواريز ونائب رئيس يوفنتوس نيدفيد قد دخلوا في مناقشات حول الصفقة المحتملة، وتتقدم المحادثات بشكل جيد ويبدو من المرجح أن يلعب سواريز ضد خصمه طوال السنوات الماضية رونالدو في فريق واحد.

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كان رونالدو وسواريز خصمان خلال فترة لعب رونالدو لريال مدريد، ودائما ماكانت تجري المقارنات بين ثلاثي هجوم برشلونة وهم ليونيل ميسي وسواريز ونيمار ضد رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل بشأن أيهم أفضل.

سواريز حريص على الاستماع إلى جميع العروض قبل اتخاذ القرار النهائي برحيله، حيث تم ربطه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد أيضًا.