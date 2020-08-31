مباريات برشلونة فى الدورى الإسبانى.. بداية مع فياريال والختام ضد إيبار

أعلنت رابطة الدورى الإسبانى " الليجا " جدول منافسات الموسم الجديد، بعد سحب القرعة اليوم، الاثنين، وستشهد ضربة بداية الليجا بالنسبة لبرشلونة تأجيل أول مباراتين حيث سيقص الفريق شريط مشواره بالبطولة من الجولة الثالثة ضد فياريال على ملعبه، على أن يختتم الموسم بمواجهة سهلة أمام إيبار خارج كامب نو، فيما أسفرت القرعة عن تحديد يوم 25 أكتوبر المقبل موعدا للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة السابعة على ملعب كامب نو، على أن تقام مباراة الإياب في سانتياجو برنابيو يوم 11 أبريل ضمن مباريات الجولة 30. وجاء جدول مباريات برشلونة في الدوري كاملا كالتالي.. التشي بلباو فياريال سيلتافيجو اشبيلية خيتافي ريال مدريد الافيس ريال بيتيس أتليتكو مدريد اوساسونا قادش ليفانتي فالنسيا بلد الوليد ايبار هويسكا غرناطة ريال سوسيداد التشي بلباو بيتيس الافيس قادش اشبيلية اوساسونا هويسكا ريال سوسيداد - بلد الوليد ريال مدريد خيتافي فياريال غرناطة فالنسيا أتليتكو مدريد ليفانتي سيلتافيجو ايبار



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