كارتيرون يوجه رسالة لأوباما وبن شرقى وأبو جبل فى تدريبات الزمالك

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما وأشرف بن شرقى، لاعبى الفريق الأبيض بعد الانتهاء من التدريبات الاستشفائية اليوم بملعب النادى وذلك من أجل توجيه رسالة دعم وإشادة للثنائى، حيث أكد كارتيرون لأوباما على أنه عنصر أساسى دائمًا فى حساباته الفنية وعليه عدم الالتفات لأى انتقادات لحاجة الفريق لكامل تركيزه وأنه من الطبيعى أن يعانى أى لاعب من الإجهاد، كما وجه المدرب الفرنسى رسالة للمغربى بن شرقى بضرورة استمراره فى الأداء الهجومى المميز الذى يقدمه مع الفريق حيث أن عليه دورًا كبيرًا خلال مباراة بيراميدز المقبلة.
بينما توجه كارتيرون لمحمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، بعد الانتهاء من تدريباته مع بقية الحراس من أجل توجيه بعض التعليمات الخاصة له وأهمية دوره فى توجيه التعليمات لزملائه فى خط الدفاع أثناء المباريات، كما وجه له الإشادة على تطور مستواه فى نهاية الحديث معه.
ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام بيراميدز التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، حيث يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.
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