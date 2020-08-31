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الإمارات واليونان يبحثان الارتقاء بالعلاقات لتعزيز المصالح المتبادلة

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بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأثنين، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الإمارات واليونان وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا استعرضا خلاله عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، مؤكدين توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.    

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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