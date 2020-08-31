شاهد.. لحظة انطلاق الرحلة الجوية الإسرائيلية الأولى إلى دولة الإمارات

بثت شبكة سكاي نيوز الإخبارية اللقطات الأولى لانطلاق الرحلة الجوية الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، فى إطار تطبيق اتفاق السلام الموقع بين البلدين.

وترأس جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى، وفدا أمريكيا إسرائيليا متوجها إلى الإمارات، وقال كوشنر قبل صعود الطائرة أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام، وفق مؤتمر صحفى بثته قناة سكاى نيوز.

Advertisements

وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة، هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، مشددا على أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى.

واختتم مستشار ترامب كلمته قائلا: "الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام".

