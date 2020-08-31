هل اجتمع بميسى؟.. جوارديولا يغادر برشلونة.. فيديو

غادر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مدينة برشلونة مساء اليوم،الأثنين، وسط إهتمام كبير من جانب السيتزين بضم الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة هذا الصيف.

وكان الأرجنتينى ليونيل ميسي قد أعلن عن رغبته فى الرحيل عن برشلونة، من خلال تفعيل بند الرحيل المجانى عقب نهاية الموسم والمُدرج فى عقده المنتهى فى يونيو 2021.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية التى ترغب فى ضم ليونيل ميسي بعد قرار رحيله عن برشلونة، حيث عرض على النجم الأرجنتينى عقد مدته 5 سنوات حتى 30 يونيو 2025 بنفس راتبه مع الفريق الكتالونى والبالغ 40 مليون يورو سنوياً، وسيلعب أول 3 سنوات مع السيتزين ثم يقضى موسمين داخل نيويورك سيتي أحد فروع النادى بأمريكا الشمالية.

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ووفقاً لما نشرته إذاعة "كواترو"الإسبانية، إن جوارديولا شوهد خلال مغادرته مدينة برشلونة رفقة مساعده ليلو، وسط شكوك حول إلتقائه بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي للحديث عن مستقبله بعد قرار الرحيل عن "كامب نو".

ويعد مانشستر سيتي على رأس الأندية التى تسعى لضم ميسي بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.



