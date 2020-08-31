هنا عاش الفنان حسن مصطفى.. وضع لافتة على منزل الراحل وابنته تشكر المنفذين

أعربت نورا ابنة الفنان الراحل حسن مصطفى عن سعادتها لتعليق لافتة تحمل اسم والدها فى العمارة التى عاش فيها، وذلك ضمن مشروع "عاش هنا" لتخليد أسماء المبدعين عبر الأجيال المختلفة.

ونشرت نورا صورة لافتة عبر حسابها على تويتر، وكتبت "تم تعليق اليافطة دى على باب العمارة التى كان يسكنها والدى الله يرحمه.. شكر خاص لكل من ساهم فى التفكير والتنفيذ لهذا القرار وزارة الثقافة".

وفى سياق آخر أكدت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنان الراحل حسن مصطفى والفنانة القديرة ميمى جمال، عدم وجود حسابات لوالدتها عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بعد انتشار حسابات وصفحات مجهولة تنتحل اسم والدتها.

ونشر نورا، عبر حسابها على تويتر، صورة من أحد الحسابات المزيفة، صحبته بتعليق: "الحساب ده مش حساب والدتى لأنها معندهاش حساب على تويتر ولا فيس بوك".

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يذكر أن آخر أعمال ميمى جمال فيلم "الجبابرة" وتدور أحداثه فى أتوبيس سياحى تستقله 10 سيدات ومجموعة أخرى من "العواجيز" متوجها فى رحلة إلى "المتحف الزراعى"، وسائقه يضحك طوال الوقت، ثم تحدث الفاجعة وتقوم عصابة بخطف الأتوبيس، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن الـ10 سيدات، ومع تصاعد الأحداث يظهر ضابط وسيم يحاول إيقاف هذه العصابة بمفارقات كوميدية خفيفة الظل، حيث يطارد العصابة ويفشل كثيرا، إلى أنه فى النهاية يتعرض لمواقف مدهشة.

فيلم "الجبابرة" شارك فى بطولته الفنان عمر مصطفى متولى وميمى جمال، إنعام سالوسة، هنا الزاهد، هنادى مهنى، ليلى عز العرب، رجاء حسين، تأليف وائل حمدى، إخراج شادى الرملى، إنتاج عصام إمام.

وكشفت نورا ابنة الفنان القدير الراحل حسن مصطفى والفنانة ميمى جمال، سبب عدم دخولها المجال الفنى مثل والديها، مؤكدة أن والدها الراحل كان رافضا دخولها الوسط الفنى، قائلة "والدى كان رافض منذ طفولتى"، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها على تويتر، الذى قال: "سؤال على الماشى.. بنت الجميل الله يرحمه والجميلة مدام ميمى.. ليه ممثلتيش؟.

