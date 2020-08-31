وزير الرياضة يكرم "بائع الفريسكا" ويهديه دراجة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

استقبل اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه الشاب إبراهيم عبد الناصر المعروف إعلامياً باسم "بائع الفريسكا" والحاصل على مجموعة 99.6% في الثانوية العامة، وخلال اللقاء هنأ وزير الشباب والرياضة الشاب ابراهيم عبدالناصر على تفوقه العلمى والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجاً إيجابياً داخل المجتمع.

كما أهدى وزير الشباب والرياضة للشاب ابراهيم عبدالناصر دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على الوقوف بجانب شبابها، وتقديمه كنموذج مثالى للشباب المصرى.

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من جانبه، وجه الشاب إبراهيم عبدالناصر ووالده الشكر لوزير الشباب والرياضة على اللقاء وعلى تكريم نجله.

وكان "صبحى" قد وجه التهنئة صباح أمس للطالب ابراهيم عبدالناصر، مشيراً إلى أنه سيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة على مدار العام مؤكداً أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء والشباب.