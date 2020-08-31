منة عرفة تحذف صور صديقها من فيس بوك وإنستجرام بعد الحب والغزل

حذفت الفنانة الشابة منه عرفة صورها الحديثة مع صديقها اليوتيوبر على غزلان من على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى والصور والفيديوهات إنستجرام وهو نفسى الشىء الذى فعله غزلان، ربما هذا يدل عن انفصالهما بعد أن تردد داخل وخارج الوسط الفنى ارتباطهما عاطفيا وقامت منة فى نفس الوقت بتغير أرقام تليفوناتها.

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة فى بطولة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، الذى انطلق تصويره مطلع هذا الأسبوع بعد سلسلة من التأجيلات على مدار الأشهر الماضية، وتعاقد أنور على بطولته العام الماضى، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 10 حلقات للعرض حصرياً على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، منة عرفة، هناء الشوربجى، هشام محمد شرف، إضافة إلى ظهور عدد كبير الفنانين كضيوف شرف جارى الاتفاق معهم، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

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وظهرت منة عرفة فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "ليالينا"، حيث شاركت فى بطولته الى جانب غادة عادل وصابرين واياد نصار وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلى وجيهان نور وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى.

وتنتظر منة استئناف تصوير فيلم "شريط 6" المتوقف منذ عدة أشهر، وهو بطولة خالد الصاوى، تارا عماد، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وهبة عبد الغنى وعمرو وهبة وآخرون، وإخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.