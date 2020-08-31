الإسماعيلى يحرز الهدف الأول أمام الاتحاد السكندرى من ركلة جزاء.. فيديو

نجح أحمد أيمن، لاعب الإسماعيلى، فى إحراز الهدف الأول لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 38 من ركلة جزاء، فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1 لزعيم الثغر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما لا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم وأحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش وأحمد مدبولي.

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الهجوم: بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق، كريم الديب.

خط الوسط: رزاق سيسيه، أحمد دونجا، عُمر الميداني.

خط الهجوم: أحمد راشد، مروان عطية، عبدالغني محمد.

