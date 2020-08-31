عبد الله السعيد جاهز لقيادة بيراميدز أمام الزمالك

تأكدت جاهزية عبدالله السعيد، قائد وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الناحية الطبية، للمشاركة مع فريقه فى المواجهة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز أن عبدالله السعيد أصبح جاهزًا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة فى مواجهة الزمالك، إلا أن القرار النهائى بيد المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية ومغادرته بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من الدوري الممتاز في مباراة.

وغاب عبد الله السعيد عن مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

Advertisements

واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.