فاطمة الكاشف تعود للمسرح بـ"عيلة الفقرى" فى شخصية سعيدة

تعود الفنانة فاطمة الكاشف للوقوف على خشبة المسرح من جديد بالعرض المسرحى "عيلة الفقرى" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفنى للمسرح وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم الكبير بالمنيل ليكون بداية جديدة لعودة نشاط الفرقة.

العرض يدور حول عيلة سمعان الفقرى المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وهى الشخصية التى تقدمها الفنانة فاطمة الكاشف وابنتها هند التى لم تتزوج بعد وابنها سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية خلال يوم فى حياة تلك العائلة .

العرض بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود ، ايمن بشاى، نهاد سعيد ، منة المصرى ، مجدى عبد الحليم ، اشرف عبد الفضيل ، محمود الهنيدى ،ايهاب شهاب ، من تأليف أحمد الملوانى ، ديكور محمد هاشم ، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من إخراج محمد متولى .



