فيديو وصور.. سيلينا جوميز تكشف عن كواليس تصوير كليب Ice Cream

كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن كواليس تصويرها كليب "Ice Cream" مع الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK".

نشرت سيلينا جوميز البالغة من العمر 22 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو وصلت مدته إلى 3 دقائق، أظهر عددا من اللقطات بكواليس تصويرها الكليب الذى حقق نجاحا ملحوظا فى الساعات الأولى من إطلاقه.

حقق مقطع الفيديو الذى نشرته سيلينا جوميز من كليب " Ice Cream " نسبة مشاهدة تخطت الـ 3.9 مليون مشاهدة خلال 19 ساعة فقط على إنستجرام.

يذكر أن الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK" أطلق كليب جديد مع النجمة العالمية سيلينا جوميز ، و ذلك علي القناة الخاصة بالفريق علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " ، والكليب يحمل اسم " Ice Cream " ، و تم تصويره كاملا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ما لفت الأنظار هي الوان " الباستيل " المريحة للعين التي ظهر بها الكليب .

كلمات الأغنية :

Come a little closer cause you looking thirsty

Imma make it better sip it like a Slurpee

Snow cone chilly

Get it free like Willy

In the jeans like Billie

You be poppin’ like a wheelie

Even in the sun you know I keep it icy

You could take a lick but it’s too cold to bite me

Brrr brrr frozen

You’re the one been chosen

Play the part like Moses

Keep it fresh like roses

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat

Diamonds on my wrist so he call me ice cream

You can double dip cause I know you like me

Ice cream chillin’ chillin’

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Ice cream chillin’

Ice cream chillin’ chillin’

Ice cream chillin’

I know that my heart could be so cold

But I’m sweet for you come put me in a cone

You’re the only touch yeah they get me melting

He’s my favorite flavor always gonna pick him

You’re the cherry piece just stay on top of me so

I can’t see nobody else for me no

Get it flip it scoop it

Do it like that ah yeah ah yeah

Like it love it lick it

Do it like lalala oh yeah

Look so good yeah look so sweet

Looking good enough to eat

Coldest with this kiss so he call me ice cream

Catch me in the fridge right where the ice be

Look so good yeah look so sweet

Baby you deserve a treat



سيلينا جوميز بكواليس التصوير (1)



سيلينا جوميز بكواليس التصوير (2)



سيلينا جوميز بكواليس التصوير (3)



سيلينا جوميز بكواليس التصوير (4)



سيلينا جوميز بكواليس التصوير (5)



سيلينا جوميز بكواليس التصوير (6)



