فيديو وصور.. سيلينا جوميز تكشف عن كواليس تصوير كليب Ice Cream

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كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن كواليس تصويرها كليب "Ice Cream" مع الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK".
نشرت سيلينا جوميز البالغة من العمر 22 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو وصلت مدته إلى 3 دقائق، أظهر عددا من اللقطات بكواليس تصويرها الكليب الذى حقق نجاحا ملحوظا فى الساعات الأولى من إطلاقه.
حقق مقطع الفيديو الذى نشرته سيلينا جوميز من كليب " Ice Cream " نسبة مشاهدة تخطت الـ 3.9 مليون مشاهدة خلال 19 ساعة فقط على إنستجرام.
يذكر أن الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK" أطلق كليب جديد مع النجمة العالمية سيلينا جوميز ، و ذلك علي القناة الخاصة بالفريق علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " ، والكليب يحمل اسم " Ice Cream " ، و تم تصويره كاملا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ما لفت الأنظار هي الوان " الباستيل " المريحة للعين التي ظهر بها الكليب .
كلمات الأغنية :
Come a little closer cause you looking thirsty
Imma make it better sip it like a Slurpee
Snow cone chilly
Get it free like Willy
In the jeans like Billie
You be poppin’ like a wheelie
Even in the sun you know I keep it icy
You could take a lick but it’s too cold to bite me
Brrr brrr frozen
You’re the one been chosen
Play the part like Moses
Keep it fresh like roses
Look so good yeah look so sweet
Looking good enough to eat
Coldest with this kiss so he call me ice cream
Catch me in the fridge right where the ice be
Look so good yeah look so sweet
Baby you deserve a treat
Diamonds on my wrist so he call me ice cream
You can double dip cause I know you like me
Ice cream chillin’ chillin’
Ice cream chillin’
Ice cream chillin’ chillin’
Ice cream chillin’
I know that my heart could be so cold
But I’m sweet for you come put me in a cone
You’re the only touch yeah they get me melting
He’s my favorite flavor always gonna pick him
You’re the cherry piece just stay on top of me so
I can’t see nobody else for me no
Get it flip it scoop it
Do it like that ah yeah ah yeah
Like it love it lick it
Do it like lalala oh yeah
Look so good yeah look so sweet
Looking good enough to eat
Coldest with this kiss so he call me ice cream
Catch me in the fridge right where the ice be
Look so good yeah look so sweet
Baby you deserve a treat
سيلينا جوميز بكواليس التصوير (1)
سيلينا جوميز بكواليس التصوير (2)
سيلينا جوميز بكواليس التصوير (3)
سيلينا جوميز بكواليس التصوير (4)
سيلينا جوميز بكواليس التصوير (5)
سيلينا جوميز بكواليس التصوير (6)
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