بشرة خير .. رسالة جديدة وزير النقل لأهالي الصعيد ( فيديو )

بعث الفريق كامل الوزير ، وزير النقل برسالة جديد لأهالي الصعيد بشأن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة لخدمة أبناء وجه قبلي بجانب خدمات السكة الحديد ، وتشمل محطة قطارات بشتيل الجديدة ، التي تساعد في تخفيف الضغط علي محطة قطارات مصر برمسيس ، حيث قال الوزير لـ " اليوم السابع : " ننفذ مشروعات جديدة لخدمة أهالينا بالصعيد منها أطول طريق في مصر حالياً بطول 1155 كليو من القاهرة حتي الحدود الدولية الجنوبية مع دولة السودان ، بالإضافة لتنفيذ 21 محور علي النيل منهم 13 محور في الصعيد ، تم تنفيذ 11 محور منهم حتي الأن ، ونستعد لإفتتاح 5 محاور منهم الشهر القادم ، و6 محاور سيتم غفتتاحهم تباعاً علي فترات متتالية بالإضافة إلي ما سيتم إنشائة بالصعيد خلال السنوات القادمة .
واستكمل الفريق كامل : " لو تفهم أهالي الصعيد مشروع محطة بشتيل خطاً فأنا اقدم إعتذاراً لهم لتأخرنا في التوضيح والرد ، وأعتقد أنه برسالتي هذه تفهم أهالينا في الصعيد دوافعنا وأسباب إنشائنا محطة للسكة الحديد في منطقة بشتيل ، أعتقد أنه لا يوجد مجال للزعل بعد كل هذا التوضيح ، وأكرر إعتذاري لهم .
ونوه الفريق كامل أن الدولة ووزارة النقل تعمل لصالح خدمة المواطنين ليل نهار ، وأن الرئيس السيسي حريص علي تنمية وتطوير منطقة الصعيد ، ويوجة يومياً بالإهتمام بالصعيد وابنائة ليس فيما يخص وزارة النقل فقط ولكن هذا تكليف منه لكافة الوزارات كلاً في تخصصة نعمل لخدمة الصعيد وخدمة أي مصري في أي مكان ، ونعد المصريين بسرعة تنفيذ كافة المشروعات من طرق وترع ومصارف وأنفاق وكباري ومصانع ومزارع في توشكي وشرق العوينات وكل منطقة بالصعيد ، وطرق عريضة كثيرة تربط محافظات الصعيد ، إحلال وتجديد الطرق المتهالكة ، وإلي لقاء قريب بيني وبين أهالينا في الصعيد خلال إفتتاحات محاور النيل ، في سمالوط ، قوص ، كلابشه الشهر القادم، ومحور عدلي منصور في محافظة بني سويف .
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