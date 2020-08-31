ظهور كلاسيك أسود × أسود لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد والتعليقات كلها قلوب

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة له بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي، وهما يرتديان ملابسهما الكلاسيك التي ظهرت باللون الأسود × أسود لهما، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، حيث ظهر الثنائي وهما في كامل أناقتهما.

وسرعان ما حظيت الصورة التي نشرتها الزاهد، على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات التي جاءت غالبيتها إيموشن "قلوب"، لهما خلال وقت قصير من نشرهما للصورة.

وكان قد أعلن فهمى لـ"اليوم السابع" عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان 2021، موضحا أنه من الممكن أن يكون عرض العمل فى رمضان 2022 خاصة أنه لم يحسم أمره حتى الآن فى هذه النقطة، خاصة أنه منشغل حالياً بالمشاركة فى كتابة سيناريو فيلمه الجديد "حلم سوسن" الذى يستعد لاستئناف تصويره الشهر المقبل.

فيلم "حلم سوسن" تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يخرج الفيلم أيضاً، وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، أبرزهم أكرم حسنى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

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وفى سياق آخر، ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى، قبل قرار إغلاق دور العرض بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا ما تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وقدم أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" فى شهر رمضان الماضى، بمشاركة أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.



