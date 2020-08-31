فيديو.. وزير النقل يغلق صفحة "أزمة بشتيل".. ويؤكد: 5 أسباب وراء اختيار الموقع والمحطة هدية لأهالينا بالصعيد.. نرتب لحفل إفتتاح أهم محاور النيل في سمالوط و قوص وكلابشة الشهر القادم

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن أزمة بشتيل أزمة مفتعلة ولن يفلح من أشعل نيرانها لأن أهالي الصعيد أول من لمسوا ما تحقق علي أرض الواقع من مشروعات عملاقة عملت علي ربط محافظات الصعيد وأثني عليها الكثيرين منهم.

وقال وزير النقل لـ "اليوم السابع"، قصة محطة بشتيل بدأت أثناء قيامي بإلقاء كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فاعليات إفتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق ، وكانت المدة المحددة لى نصف ساعة فقط ، تشمل استعراض جهود وزارة النقل علي مستوي محافظات مصر من وجه بحري وحتي صعيد مصر ، وللحقيقة كانت المدة غير كافية لأني كنت حريص علي طمأنة المواطنين أن وزارة النقل بخير وإطلاعهم علي المشروعات القومية الجديدة التي تنفذها وزارة النقل في نطاق السكة الحديد والطرق ، فأضطريت إلي ذكر عناوين موضوعات فقط نظراً لضيق الوقت ، دون التحدث باستفاضه عن هذه الموضوعات ، ومن ضمن ما تحدثت كان عن موضوع محطة بشتيل وسردت بإختصار إننا بصدد إنشاء محطة متطورة لأهالي الصعيد في بشتيل.

وعن سر إختيار الدولة لموقع إنشاء محطة قطارات بشتيل الجديدة، قال الوزير" بشتيل موقعها المتميز يتوسط بين الجيزة ورمسيس ، يحدها أربع أماكن حيوية شارع السودان بالمهندسين شمالأ وشارع ترعة الزمر جنوبا وأصبح محور الزمر حالياً ومحور 26 يوليو ثم محور المطار ، ويخدم هذه المنطقة الخط الثالث لمترو الأنفاق ومخدومة جيداً بالمواصلات ، منطقة 57 فدان تتسع لإنشاء محطة نموذجية يشمل شباك التذاكر والكافتيريات ومبني إداري ودورات مياة متطورة ، ومبني 3 أدوار عباره عن مول تجاري ، ودور عبارة عن فندق 3 نجوم ، 4 نجوم لإستقبال أهالينا من الصعيد لليوم الواحد ، بخلاف مشروع استثماري كبير 28 عمارة سكنية كبيرة بشارع شهاب بالمهندسين تشمل مول تجاري ودورين جراجات تحت الأرض بجانب جراجات المحطة ، وورش صيانة للجرارات، وأود ألفت نظر الجميع أن ما يسري علي أهالينا القادمين من الصعيد يطبق علي أهالينا في وجه بحري ، فمن يريد منهم الذهاب إلي محافظات وجه بحري سيلجأ لمحطة بشتيل الجديدة.

وبعث الفريق كامل الوزير، برسالة جديدة لأهالي الصعيد بشأن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة لخدمة أبناء وجه قبلي بجانب خدمات السكة الحديد التي تنفذها الوزارة وتشمل محطة قطارات بشتيل الجديدة ، التي تساعد في تخفيف الضغط علي محطة قطارات مصر برمسيس، وقال: "ننفذ مشروعات جديدة لخدمة أهالينا بالصعيد منها أطول طريق في مصر حالياً طريق 1155 كليو من القاهرة حتي الحدود الدولية الجنوبية مع دولة السودان ، بالإضافة لتنفيذ 21 محور علي النيل منهم 13 محور في الصعيد ، تم تنفيذ 11 محور منهم حتي الأن ، ونستعد لإفتتاح 5 محاور منهم الشهر القادم ، و6 محاور سيتم إفتتاحهم تباعاً علي فترات متتالية بالإضافة إلي ما سيتم إنشائة بالصعيد خلال السنوات القادمة".

واستكمل،" لو تفهم أهالي الصعيد مشروع محطة بشتيل خطأ فأنا أقدم إعتذاراً لهم لتأخرنا في التوضيح والرد ، وأعتقد أنه برسالتي هذه تفهم أهالينا في الصعيد دوافعنا وأسباب إنشائنا محطة للسكة الحديد في منطقة بشتيل، وأكرر إعتذاري لهم".

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ونوه الفريق كامل، أن الدولة ووزارة النقل تعمل لصالح خدمة المواطنين ليل نهار، وأن الرئيس السيسي حريص علي تنمية وتطوير منطقة الصعيد، ويوجة يومياً بالإهتمام بالصعيد وأبنائه ليس فيما يخص وزارة النقل فقط ولكن هذا تكليف منه لكافة الوزارات كلاً في تخصصه نعمل لخدمة الصعيد وخدمة أي مصري في أي مكان ، ونعد المصريين بسرعة تنفيذ كافة المشروعات من طرق وترع ومصارف وأنفاق وكباري ومصانع ومزارع في توشكي وشرق العوينات وكل منطقة بالصعيد ، وطرق عريضة كثيرة تربط محافظات الصعيد ، إحلال وتجديد الطرق المتهالكة، وهناك لقاء قريب مع أهالينا في الصعيد خلال إفتتاحات محاور النيل ، في سمالوط ، قوص ، كلابشة الشهر القادم، ومحور عدلي منصور في محافظة بني سويف .