متحدث الوزراء: سنطبق القانون بعد 30 سبتمبر مهما كان عدد المخالفات فى قانون البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا مد مطلقاً بعد 30 سبتمبر أخر موعد لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، ولن يتم قبول أية طلبات بعد الموعد المحدد، وتابع: "القانون سيطبق بصرف النظر عن عدد المخالفين.. لا يوجد مد وهذا الموعد هو موعد نهائى".
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن أى مخالفة فى قانون البناء سيتم إزالتها على الفور الآن، ولكن طلبات المصالحة للمخالفات القديمة، وتابع: "القانون سيطبق على الجميع مهما كانت نسبة المخالفين".
وأكد "سعد"، أن الدولة المصرية تعمل كمنظومة متكاملة، ورئيس الحكومة أنهى الجدل فى هذه المسألة خلال اجتماع اليوم، وتابع: "يوجد حالة استنفار فى كافة قطاعات الدولة فى هذا الملف.. وبعد 30 سبتمبر لن يكون هناك أية استثناءات".
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