مهاجم برشلونة الواعد: فخور بتمثيل منتخب إسبانيا

أبدى مهاجم برشلونة الواعد أنسو فاتي، سعادته الكبيرة بعد انضمامه لأول مرة لمعسكر منتخب إسبانيا الأول، بعد أن قرر مدرب منتخب الماتادور لويس إنريكي استدعاءه، للدخول في معسكر أمس الاثنين قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد كلا من ألمانيا وأوكرانيا.

وتحدث اللاعب الشاب المولود غينيا بيساو والبالغ من العمر 17 عامًا عن وجوده هناك لأول مرة، حيث قال إنه فخور وسعيد أن يكون مع المنتخب الإسباني، وأنه "كان إحساسًا لا يصدق" عندما سمع أنه قد تم استدعاؤه ، وسيحاول "الاستمتاع به بقدر ما يستطيع" .

واختار اللاعب الشاب تمثيل منتخب الماتادور، ليصبح ثاني أصغر لاعب يظهر مع منتخب اسبنانيا بعد مهاجم برشلونة السابق بويان كركيتش.

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وقال فاتي في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الاسبانية: "إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أكون هنا ومحاولة التعلم من الأفضل، سأحاول الاستمتاع بها إلى أقصى حد ممكن وبعمل جاد يمكنني المجيء إلى هنا مرة أخرى".

أضاف: "لقد تحدثت طوال هذا الأسبوع مع بوسكيتس، أخبرني أن أحاول الاستمتاع بالتواجد هنا وأن أكون على طبيعتي، لقد تحدثت أيضًا إلى جوردي ألبا وقال نفس الشيء، استمتع به، وكن على طبيعتك وأنها تجربة جميلة جدا".

وأشار اللاعب إلى إنه كان مسافرا وتلقى اتصالا من صديق ليخبره باستدعاءه، حيث قال: "هاتفني صديقي وقال: أنسو أنت في المنتخب الوطني، وقلتله ما الذي تتحدث عنه؟.. لم أصدق ذلك، ولكن عندما نظرت إلى هاتفي كان إحساسًا لا يصدق".

