أهدت الفنانة اللبنانية فيروز لوحة فنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة، ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يحمل هدية فيروز له.
وأعلنت الوكالة اللبنانية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيمنح فيروز وسام جوقة الشرف الأعلى في فرنسا، وفقا لقناة "العربية".
وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي ويعتبر صوتها بمثابة صوت الحق فى لبنان.
وفى محيط إقامة الفنانة فيروز، احتشد متظاهرون في انتظار ماكرون رافعين شعارات ومطالب بعدم التعاون مع الطبقة السياسية الفاسدة، كما حملت اللافتات الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية انفجار بيروت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيروز تهدى لوحة فنية للرئيس الفرنسي ماكرون بعد زيارته لها في منزلها.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.