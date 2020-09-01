مادلين طبر: أنا مسيحية وتلاوتى لسورة يس سبب دخولى التمثيل

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها تتلو آيات القرآن بشكل جيد جدًا، وهذا ليس في هذه الأيام ولكن منذ مرحلة دراستها في المدرسة، رغم أنها مسيحية الديانة.

وأضافت خلال فقرة "أسألنى" التي تذاع على قناة cbc أنا مسيحية متدينة وهذا لا يمنع أنى أحب الاطلاع على جميع الأديان ولعل من أبرزها الدين الإسلامي، وتعمقت فيه بشكل قوى بحكم حضورنا مع باقى الزملاء المسلمين داخل فصل المدرسة.

وتابعت، لما دخلت فصل الدين الإسلامي تفوق عليهم، والشيح قالي عليا قارئة عندها روحانية، وبقيت الصوت اللي بيتباهي بيه جوه المدرسة، وكان لازم أقرأ جزء من سورة ياسين والبقرة في الحفلات المدرسية".

وأشارت إلى أن تلاوتها لسورة "يس" كانت بوابة دخولها للتمثيل وذلك عند مقابلتها للمنتج الراحل ممدوح الليثي والكاتب الراحل سعد الدين وهبة فى أحد المهرجانات وقاموا باختبارى في اللغة العربية حتى يتأكدون من استطاعتى في تقديم شخصية بأداء باللغة العربية، فقلت لهم ليس هناك أفضل من المصحف الشريف وبالفعل قمت بتلاوة سورة يس وأعجبا بصوتى جدًا.

