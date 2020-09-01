أول تعليق من أحمد سامى بعد توليه تدريب طنطا

قال أحمد سامى المدير الفنى الجديد لنادى طنطا، إنه وافق على تولى القيادة الفنية لأبناء السيد البدوى، رغم صعوبة موقفه بجدول ترتيب الدورى الممتاز، وأضاف أحمد سامى في تصريحات تليفزيونية ، إنه تلقى اتصالاً من جانب فايز عريبي، رئيس نادى طنطا، وهو ما جعله يوافق على قبول المهمة.

وأوضح أحمد سامى، أن موقف طنطا صعب للغاية ولكنه سيكافح رفقة لاعبيه للاستمرار بالدورى العام، مضيفًا بأنه سيقود أول مران غدًا الثلاثاء، وهدفه إسعاد الجماهير.