إكسترا نيوز تكشف أكاذيب الجزيرة القطرية.. تفضح القناة بعد ادعائها هدم مساجد بجوار كنيسة فى طريق وسط الإسكندرية.. خبراء إعلام: تعتمد على معلومات مغلوطة ووقائع غير موثقة على الإطلاق ومتورطة فى نشر الإرهاب

سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، حيث بث برنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، فيديو لقناة الجزيرة تدعى أن الدولة هدمت المساجد حول كنيسة تتواجد وسط طريق الإسكندرية لإزالة تعديات وإنشاء مشروعات، بينما تركت الكنيسة دون أن تزيلها، وأوضح تقرير قناة إكسترا نيوز، أنه بالعودة للفيديو الذى بثته الجزيرة تبين أنه لا يوجد أي مساجد على الإطلاق أمام الكنيسة، ولم يكن يتواجد مساجد في تلك المنطقة من الأساس، واضطر هذا الأمر قناة الجزيرة لإزالة الفيديو دون أن تعتذر لجمهورها.

من جانبها، قالت الدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام الدولى بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة دائما ما تعتمد على معلومات مغلوطة ووقائع غير موثقة على الإطلاق، في إطار حملات الجزيرة الترحيضية ضد مصر، حيث تستخدم تلك المعلومات غير الموثقة لنشر الأكاذيب ضد مصر.

وأضافت أستاذ الإعلام الدولى بجامعة القاهرة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن قناة الجزيرة لا تعتذر على أي أكاذيب تتورط فيها، موضحة أن القناة دائما ما تتورط في فيديوهات مفبركة وغير حقيقية عن مصر، وعندما يتضح أكاذيبها بالدليل لا تعتذر عن ذلك، وهو ما يؤكد إصرار تلك القناة القطرية على نشر الشائعات ضد مصر.

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فيما قال الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن قناة الجزيرة تتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر فيديوهات مفبركة تستهدف من خلالها التحريض ضد الدولة المصرية ضمن أجندة تلك القناة القطرية لنشر الفوضى وإثارة البلة داخل المجتمع المصرى.

وأضاف عبد الرازق توفيق في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بث القناة فيديو يزعم هدم مساجد حول كنيسة متواجدة بطريق وسط الإسكندرية ثم تبين كذب هذا الفيديو ليس بجديد على تلك القناة القطرية، فسبقها أيضا نشر تلك القناة لفيديوهات كاذبة عن مظاهرات في مصر وإظهار نفس الأشخاص بمظاهرات في عدة محافظات وهو ما تبين كذبها أيضا وتفضح تلك الوقائع القناة القطرية.

ولفت عبد الرازق توفيق إلى أن قناة الجزيرة متورطة في نشر الفوضى في العديد من البلدان العربية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، وغيرها من خلال دعم الجماعات الإرهابية واستضافة الإرهابيين على شاشاتها والتحريض ضد الدول العربية.

