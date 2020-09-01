جلسة تصوير جديدة لـ سمية الخشاب في حمام السباحة بعد البرتقال

يبدو أن الفنانة سمية الخشاب أعجبت بشكل كبير بردود الأفعال حول جلسة تصويرها الأخيرة التي ظهرت فيها داخل إحدى حمامات السباحة وبجوارها شرائح من البرتقال، وقررت الخضوع لجلسة تصوير جديدة داخل حمام سباحة ولكن بشكل مختلف عن السابق، وارتدت عددا كبيرا من الحلي والإكسسوار الفضي.

وشاركت الخشاب، متابعيها وجمهورها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمجموعة من صور الجلسة التي خضعت لها داخل حمام السباحة وارتدت فيها كميات كبيرة من الفضة حول الرقبة.

وفى تصريحات خاصة للفنانة سمية الخشاب، لـ اليوم السابع تعليقا على جلسة تصويرها الأخيرة، والتي لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعشق الزراعة والطبيعة وتحب شكل الفاكهة والخضار منذ الصغر، وتحب شراءها بنفسها وتشعر بسعادة عجيبة عندما تشاهد الفواكه بمختلف أنوعها وألوانها، وهو ما يجعلها تشكر الله على نعمه الكثيرة وإبداعه في الألوان واختلاف طعم الفواكه من نوع لآخر.

وأضافت سمية: "البرتقال الذي استخدمته في جلسة التصوير الأخيرة اقتطفته من منزلى، فأنا أزرع الأشجار والنباتات العطرية في حديقة المنزل"، موضحة أن الفكرة من البداية كانت بالتنسيق مع إيهاب عادل الأرت دايريكتور والذي سبق وأن تعاونت معه من قبل. آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين". Advertisements الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال".



