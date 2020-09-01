بشرة خير.. رسالة جديدة من وزير النقل لأهالى الصعيد (فيديو)

بعث الفريق كامل الوزير، وزير النقل برسالة جديدة لأهالى الصعيد بشأن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة لخدمة أبناء وجه قبلي بجانب خدمات السكة الحديد، وتشمل محطة قطارات بشتيل الجديدة، والتى تساعد في تخفيف الضغط علي محطة قطارات مصر برمسيس، حيث قال الوزير لـ"اليوم السابع"، إننا ننفذ مشروعات جديدة لخدمة أهالينا بالصعيد منها أطول طريق في مصر حالياً بطول 1155 كليو من القاهرة حتى الحدود الدولية الجنوبية مع دولة السودان، بالإضافة لتنفيذ 21 محورا على النيل منهم 13 محورا فى الصعيد، وتم تنفيذ 11 محورا، منهم حتى الآن، ونستعد لافتتاح 5 محاور منهم الشهر القادم، و6 محاور سيتم افتتاحهم تباعاً على فترات متتالية، بالإضافة إلى ما سيتم إنشائه بالصعيد خلال السنوات القادمة.

واستكمل: "لو حدث فهم خطأ من قبل أهالى الصعيد بشأن مشروع محطة بشتيل، فأنا أقدم اعتذاراً لهم لتأخرنا فى التوضيح والرد، وأعتقد أنه برسالتى هذه، نرجو أن يفهم أهالينا فى الصعيد دوافعنا وأسباب إنشائنا لمحطة للسكة الحديد في منطقة بشتيل، وأعتقد ايضا أنه لا يوجد مجال للزعل بعد كل هذا التوضيح، وأكرر اعتذارى لهم".

ونوه الفريق كامل الوزير، أن الدولة ووزارة النقل تعمل لصالح خدمة المواطنين ليل نهار، وأن الرئيس السيسي حريص على تنمية وتطوير منطقة الصعيد، ويوجة يومياً بالاهتمام بالصعيد وأبنائه، وليس فيما يخص وزارة النقل فقط ولكن هذا تكليف منه لكافة الوزارات كل فى تخصصه، ونعمل لخدمة الصعيد وخدمة أى مصري في أي مكان، ونعد المصريين بسرعة تنفيذ كافة المشروعات من طرق وترع ومصارف وأنفاق وكبارى ومصانع ومزارع في توشكي وشرق العوينات وكل منطقة بالصعيد، وطرق عريضة كثيرة تربط محافظات الصعيد، وإحلال وتجديد الطرق المتهالكة، وإلي لقاء قريب بيني وبين أهالينا في الصعيد خلال افتتاحات محاور النيل، في سمالوط، وقوص، وكلابشة الشهر القادم، ومحور عدلي منصور في محافظة بني سويف.

