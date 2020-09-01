إضافة سلع ملح الطعام وأكياس طحينة ضمن السلع التموينية إعتبارا من الغد

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة بعض السلع على بطاقات التموين ليصبح عدد المنتجات التى تطرح على البطاقات 28 سلعة بدلا من 21 سلعة لصرفها لأصحاب البطاقات ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيه لكل فرد، وذلك إعتبارا من الثلاثاء أول سبتمبر، وسيكون من ضمن السلع الإضافية الملح بسعر الكيس جنيها واحد وكبريت درج بسعر 1جنيه وأيضا أكياس طحينة بسعر 2 جنيه وأيضا بعض المنظفات.

وقامت الوزارة، بإضافة 7 منتجات يتراوح أسعارهم بين 1 جنيه و3 جنيهات والهدف من ذلك هو وجود منتجات يتراوح سعرها من 1 إلى 3 جنيهات خاصة، وأنه عندما كان يقوم المواطن بصرف سلع بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنبه كان يتعذر إجراء المعاملة الحسابية على النظام الإلكترونى لصرف السلع فى حالة حصول المواطن على سلع بقيمة 47 أو 48 جنيه، حيث كان لا يوجد سلع بقيمة 1 أو 2 جنيه.

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