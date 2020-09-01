منال سلامة لـ"تليفزيون اليوم السابع": بشكر اللى اتريقوا على تعرضى لحادثة

كشفت الفنانة منال سلامة، تفاصيل تعرضها لحادث انقلاب السيارة التى كانت تتواجد بها وبصحبتها ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى نطرون، بعد انفجار إطار السيارة.
وقالت خلال الفقرة الموسعة لتليفزيون اليوم السابع إن السيارة التى وقع بها الحادث ليست سيارتها، مضيفة، بشكر الناس الظريفة اللطيفة اللى قعدت تتريق علي العربية وعلى إحساسهم الراقي".
وأوضحت أن صديقتها طلبت من أن تذهب إليها بالساحل الشمالي لقضاء عدة أيام برفقتها، موضحاً أنها رفضت في البداية لكن صحبتها أصرت وأرسلت سيارتها الخاصة"، موضحة أن السيارة كانت تسير بشكل مستقر إلا أن الإطار انفجر وقام السائق بالضغط على الفرامل فجأة فانقلبت السيارة ثلاث مرات وكانت معها طفلتها وصديقة طفلتها.
وأشارت إلى أن من أنقذوهم على الطريق هم من قالوا لهم ذلك مضيفة
: دماغي كانت بتترزع في العربية وبنتي وصاحبتها خدوا وضع الجنين ودا حماهم".
وتابعت" العربية اتسحلت بينا وبنتي مكنتش قادر تقف ولا أنا وصاحبتها بترجع ولقيت دم على هدومي".
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