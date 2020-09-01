طارق العشرى يرحل عن تدريب المصرى وعلى ماهر مديرًا فنيًا

أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى رحيله عن صفوف الفريق بالتراضى قبل يومين فقط من مباراة الفريق المرتقبة أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والعشرين بالدورى مؤكدًا أن الظروف الحالية داخل الفريق لا تساعده على النجاح، فى الوقت نفسه أتم مجلس إدارة النادى المصرى اتفاقه مع على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى لتولى القيادة الفنية للفريق.

من ناحية أخرى يغيب كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل فى الجولة الـ24 للدورى بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى خلال اللقاء الأخير للنادى الساحلى أمام الأهلى، ويخضع اللاعب مساء اليوم لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى سيخضع له الفترة المقبلة.

