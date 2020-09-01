حسني عبد ربه لرئيس الإسماعيلى: النادى مش عزبة

هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، إبراهيم عثمان رئيس النادي بعدما تم منعه من مشاهدة لقاء الدراويش ضد الاتحاد السكندرى اليوم من مدرجات ملعب استاد الإسماعيلية، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "كنت في القاهرة وقمت بالعودة مخصوص إلى الإسماعيلية من أجل مساندة فريقي أمام الاتحاد وكنت أود الدخول إلى المقصورة وفوجئت بأنه تم منعي بأوامر من رئيس النادي".

أضاف: "جاء لي رجل أمن يعمل في النادي وهاجم رئيس النادي وأكد لي أنه سيفتح لي باب المدرج للدخول حتى لو جاء ذلك على حسابه أو كلفه مهنته وقمت بالدخول إلى المدرجات لمساندة الإسماعيلي وبعدها الأمن وصل لي وتحدث معي وكنت مقدر أنهم ينفذون أوامر رئيس النادي".

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واستكمل: "لازم رئيس الإسماعيلي يفهم إن النادي مش ملكه ومش عزبة، واللي حصل النهاردة هيتسبب في نهايته".

وختم حديثه قائلا: "إحنا مش بتوع مظاهرات ولكن على جماهير الإسماعيلي أن تدافع عن ناديها وليس حسني عبد ربه ناديها الذي يتراجع يوما بعد يوم بسبب هذا الشخص، بنطالب بعمل عضوية في النادي وهذا حق الجمهور من أجل التصويت وأن يكون له حق اختيار من يمثل النادي الإسماعيلي، مش حسني عبد ربه اللي يتمنع، حسني ابن النادي الإسماعيلي وجزء من تاريخه ولن أترك حقي.