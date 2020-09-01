شريف منير بعد نشره صورة مع السقا وأحمد رزق يهدد: هقدم بلاغ فى الناس اللى شتمتنى

أثارت صورة نشرها الفنان شريف منير وتجمعه بالنجمين أحمد السقا وأحمد رزق، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة عبر صفحته الرسمية على انستجرام، إلا أنه تعرض لانتقادات وإساءات من قبل بعض متابعيه، وذلك بعدما كتب منير على الصورة :"آدى يا سيدى الفنانين .. عايشين فى الفتّة .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس فى الحر والقرف .. حرام عليكم .. حِسوا بالناس .. حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".



شريف منير عبر انستجرام

ورد الفنان شريف منير على الذين هاجموه عبر انستجرام، قائلا :"كل الناس إللى شتمت أو مُستفزة من كلامي ومش طيقاني.. أنا مبسوط جداً منهم .. لانهم بيدّوني فرصة عظيمة أنضّف بيها صفحتي من القاذورات والسفالة إللي بيقولوها ..أنا بتّريق على نفسي .. أنا طبعاً حُر .. بس المقصود إني أفلتر زبالة البشر من الحاقدين أصحاب النفوس الشريرة ".

شريف منير والسقا وأحمد رزق

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وتابع :"أما الناس إللي شتمت بألفاظ خارجة.. فمعروف عني.. سكرين شوط ثم بلاغ لمكتب النائب العام وأريح دماغي .. والمباحث يجيبوهم براحتهم ووقت ما ربنا يأذن ..إوعوا تفتكروا إني بزعل أو بتنرفز .. إطلاقًا ..تحياتي للمحترمين ( بس ) .جمهوري الحبيب المحترم".

وفي يونيو الماضي، تعرض بنات الفنان شريف منير لحملة تنمر عبر منصات السوشيال ميديا بعدما نشر صورة لهم على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، وأكد الفنان شريف منير أنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت شتائم بذيئة وألفاظ خارجة، ولكنه كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور ويكفتى بعمل حذف لمتابعه الذى تطاول عليه، وتابع: "تجاهلت ردود الفعل السخيفة والجارحة كثيراً.. تنازلت كثيراً جداً على السوشيال ميديا.. وعندما رأيت تأثر ابنتى الصغيرة بالشتائم البذيئة لأمها فعلت ما فعلت".



