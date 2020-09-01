شريهان وأحلام وأروى تعلقن على زيارة ماكرون للفنانة فيروز.. اعرف قالوا إيه

علق عدد من نجوم الفن على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفنانة اللبنانية فيروز، عقب وصوله إلى بيروت مساء الإثنين، في إطار زيارته الثانية إلى لبنان بعد انفجار المرفأه.

وكتبت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.. "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد.. حماكي الله ونصر شعبك ووطنك ..دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولك".



شيريهان عبر انستجرام

من جانبها قالت الفنانة أحلام عبر تويتر :"مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقه الشرف وهو أرفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها و زياره الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة فيروز دليل على أن فيروز هي كبيرة لبنان وارزته الشامخه للابد وتقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا لبنان ولتحيا فيروز".



أحلام عبر تويتر

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فيما قالت الفنانة أروى عبر تويتر: "زيارة الرئيس ماكرون لبيت صوت لبنان العملاق فيروز يعطينا عدة دروس، التواضع ، تقدير العطاء، أن تصرفات بسيطة تثبت قدرة كبيرة على القوة والقيادة ".





أروى عبر تويتر

بينما كتبت الفنانة مايا دياب عبر تويتر :"علماً انّي فخورة بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في بيروت لأنه أراد أن يزور رمز الوطن فيروز سيدة البلاد".

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مطار رفيق الحريرى فى بيروت في ثانى زيارة له منذ وقوف انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجارى، على رأس وفد مكون من 4 وزراء، حيث توجه مباشرة إلى منزل الفنانة الكبيرة فيروز فى أنطلياس؛ حيث أدرج قصر الإليزيه لقاء جارة القمر على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت فى أقل من شهر.



