نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا.. وتوجه رسالة لرئيس الوزراء

قالت الفنانة نادية مصطفى، إن أعراض إصابتها بفيروس كورونا كانت قبل جنازة الفنان سمير الإسكندرانى، موضحة أنها عقب عودتها من الجنازة بدأت تزداد الأعراض ولم تشك بأنها مصابة بكورونا لأنها كانت تتخذ الإجراءات الاحترازية بدقة.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنها ارتفعت درجة حرارتها، ثم تواصلت مع أحد الأطباء، وأجرت تحاليل وأشعة مقطعية، حيث أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس.
وذكرت أنها أخبرت الفنان هانى شاكر بإصابتها بفيروس كورونا في بداية الإصابة، مضيفة: "طلبت من أركان فؤاد ترك المنزل حتى لا يصاب مثلى ولكنه قالى يانعيش سوا يا نموت سوا، وكان بيخدمنى".
ووجهت الفنانة نادية مصطفى، رسالة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن ينظر بعين الرأفة لأعضاء المهن الموسيقية، حيث يعانون، مردفة: "ممكن ميموتوش من كورونا بس يموتوا من حاجة تانية"، متسائلة: "ما المانع أن تقام الأفراح بالإجراءات الاحترازية التي تراها وزارة الصحة؟".
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