مستشار الرئيس للشئون الصحية: هناك توقعات بارتفاع إصابات كورونا فى الشتاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن الاستخدام الأساسى لعقار ريمديسفير، فى الحالات الشديدة والمتوسطة، والحالات الخفيفة لها برتوكول علاجي مختلف، ومعظم الحالات البسيطة تستجيب للبروتوكول الذي خصصته وزارة الصحة لذلك، مشيرا إلى أن مصر لديها الكوادر العلمية والإكلينيكة التي يمكنها تقييم أى دواء للمواطن المصري وتفادى الأثار الجانبية للدواء، مشيرا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى الشتاء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن الإعلام المصري كان له دور كبير في نشر الوعي بين المواطنين، مشيرا إلى أن هناك حالات مصابة بالفيروس وفي المستشفيات ولكن قلت النسبة مقارنة بالأوقات السابقة ولم تحدث طفرة في زيادة الحالات، وهناك تحسن فى عدد الحالات وشدتها، وهناك نقص كبير في أعداد الحالات التي تحتاج لمستشفيات أو رعاية مركزة، ولابد من استمرار الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مستشار الرئيس، للشئون الصحية، أننا مازالنا في الموجة الأولى من فيروس كورونا، وأن كل ما تم توقعه بخصوص الفيروس حدث بالفعل بخصوص معدلات الإصابات وانخفاضها، ولا يمكن أن نقول إن مصر دخلت في الموجة الثانية.
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