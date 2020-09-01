تستعد جميع المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف لاستقبال السادة الزوار صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، حيث أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار على الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (Covid 19)، وبحد أقصى 50 % من السعة الاستعابية لكل متحف.
وأكد قطاع الماحف، أنه بناءًا على تعليمات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فإن هناك عدة ضوابط، تتضمن تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار، وقياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها، ووضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، وأن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المتاحف والمواقع الأثرية تفتح أبوابها اليوم أمام الزوار بدءًا من الـ9 صباحا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.