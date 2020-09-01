القبض على رجل الأعمال صلاح دياب لاتهامه فى عدة قضايا مالية

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قالت مصادر أمنية إنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مالية.
من المقرر أن يصدر بياناً بعد قليل بتفاصيل القبض على رجال ألأعمال كاملة.
صلاح دياب
يذكر أن صلاح دياب له عدد من الشركات التي تم ملاحقتها بعدد من المخالفات خلال الفترة الماضية وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات، وحسب مصادر فإن عدداً من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال في هذه المخالفات، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد، ثم جاء قرار القبض صباح اليوم على ذمة التحقيقات.
وسنوافيكم بالتفاصيل
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