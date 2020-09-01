الأهلى يتمسك ببقاء جونيور أجاى رغم الإغراءات الخليجية

أعلن مسئولو النادي الأهلي تمسكهم باستمرار النجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق في الموسم الجديد، رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى، وقلل مسئولو الأهلي من مسألة تراجع مستوى اللاعب مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض في المستوى، ولكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجاي الذي ويعد واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة وأنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.
كما دخلت أحد الأندية الصينية سباق ضم جونيور أجاي، وخاطبت أحد شركات التسويق في وقت سابق اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي.
ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على أجازة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في الوقت الذي يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمباراة وادي دجلة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل.
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