- 1/2
- 2/2
توقع 91% من قراء اليوم السابع، المشاركون في استطلاع بشأن توقع عودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أن تعود الظاهرة مرة أخرى.
وأجرى اليوم السابع استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن عودة الدروس الخصوصية، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وجاءت النتيجة بأغلبية 91% من المشاركين بتوقع عودة الدروس، بينما يرى 9% أن الدروس الخصوصية لن تعود مرة أخرى، وأن وزارة التعليم ستتمكن من التعامل مع الظاهرة، والقضاء عليها في كل المحافظات، لا سيما بعد تشديد الحكومة على مواجهة الدروس الخصوصية، والتوجيه بغلق السناتر على مستوى الجمهورية.
استطلاع اليوم السابع
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 91% من قراء اليوم السابع يتوقعون عودة الدروس الخصوصية مع بداية السنة الدراسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.