المعالم السياحية والأثرية فى أسوان تفتح أبوابها للجمهور بعد غياب 5 أشهر

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فتحت معالم أسوان السياحية والأثرية اليوم الثلاثاء أبوابها أمام الزائرين، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورنا.
واستقبلت تلك المعالم الزائرين المصريين والأجانب، الذين التزموا بتنفيذ التوجيهات الخاصة بدخول تلك المعالم، ومنها ارتداء الكمامة و الالتزام بعلامات التباعد الموجودة.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير منطقة آثار أسوان والنوبة: فتحت المعابد والمناطق الأثرية اليوم الأبواب أمام الزوار، بعد فترة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا 5 أشهر، مشيرا إلى أن الدخول يتم وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يتم التأكد من التعقيم قبل وبعد الزيارة ويوجد ملصقات إرشادية خاصة بتعليمات مواجهة الفيروس وطرق الوقاية، كما توجد علامات التباعد في الأرض تلزم وقوف الزائر عن الآخر بمسافة متر او أكثر، حتى لا يحدث تكدس، كما توجد أجهزة قياس الحرارة بالنسبة للزائرين والعاملين، وفي حالة ظهور أي اشتباه يتم نقل الحالة للمستشفى.
وأضاف مدير منطقة آثار أسوان أنه تم توجيه الزائرين قبل الدخول بارتداء الكمامات وهو نفس ما يتم بالنسبة للعاملين بالمنطقة وتوجيه العاملين في النواحي المالية بارتداء القفازات.
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