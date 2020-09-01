فاندام يرقص فى كليب أغنية "ULTRARÊVE" من إخراج ابنته

شارك النجم العالمى فاندام فى كليب جديدة لفرقة "آرون" الفرنسية، من إخراج ابنته بيانكا فان دام، حيث ظهر وهو يرقص فى موقف سيارت منفردا، وكذلك على أحد الشواطئ، حيث تنوع الظهور ما بين الرقص والاستعراض، فقد ظهر فاندام، وهو يؤدى الحركات الراقصة والرياضية أيضا بسلاسة، وكأنه ابن العشرين عاما، وقد نشرت الفرقة الموسيقية "ارون" الفيديو عبر قناتهم عبر موقع "يوتيوب".

وبحسب ما ذكرت "سبوتنك"، فإن فان دام دعا فى وقت لاحق، الموسيقيين للمشاركة فى الفيديو لأغنية "Urtlarêve" التى أحبها كثيرًا، ودعا ابنته للمشاركة فى هذا المشروع، وصور الفيديو من قبل نجله كريس.



أثناء الكليب

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جانب من الكليب



فاندام يرقص



فاندام

فى يوليو الماضى، خاض النجم العالمى جون كلود فاندام، رحلة جوية برفقة كلبته الصغيرة لوليتا، حيث كشف عن انطلاق رحلته بالتقاط صورة أمام طائرته الخاصة المكتوب عليها حروف اسمهJCVD ، ونشر فاندام، الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث كتب "جاهز للطيران مرة أخرى مع لوليتا الصغيرة.. تتوفر مقاطع الفيديو قريبًا على قناة JCVD World على يوتيوب"، لكن دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، والتى يبدو أنه سيعلنها فى مقطع الفيديو المنتظر عبر قناته التى يتابعها أكثر من 100 مليون مشاهد.

