ضبط عصابة تنصب على المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة بالاسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين وإنتحال صفة رجال الشرطة بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص - مقيم بالبحيرة) بتعرفه على (أحد الأشخاص) وإيهامه بإستبدال مبلغ (800 ألف جنيه) بما يوازى قيمتها من عملة الدولار الأمريكى وإتفق معه على مقابلته بمنطقة الموقف الجديد بدائرة القسم وقام بإصطحابه لداخل سيارة قيادته إلا أنه فوجئ عقب ذلك بحضور سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها مجهولين وقاموا بإصطحاب هذا الشخص لسيارتهم وإستولوا منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى بدعوى أنه من المشهور عنه إرتكاب جرائم النصب وهربوا .

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عدد ( 9أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسكندرية والبحيرة أسفرت عن ضبط (8 أشخاص) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين وإنتحال صفة رجال الشرطة ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ 533 ألف جنيه) من المبلغ المالى المستولى عليه - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك شقيق أحد المتهمين" وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



