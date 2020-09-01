أمن المنافذ يضبط 6 قضايا بقيمة 300 ألف جنيه

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات – أمتعة شخصية – ماكينات حفر – أقراص وكبسولات لعقار طبى) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (300 ألف جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط عدد (1) قضية ، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى ، تسول).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (869) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (203) حكم قضائى متنوة، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" : ضبط عدد (6) قضايا "تزوير جواز السفر والإقامة – هجرة غير شرعية" .

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



