ضبط 4 قطع داخل سيارة على الطريق الاقليمي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 قطع يشتبه فى آثريتها بحوزة 5 أشخاص بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى القطع الأثرية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط (عدد 4 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها)، داخل سيارة بدون لوحات معدنية (مستأجرة) بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة بنها وبداخلها (عدد 5 أشخاص " سائق ، لحام معادن ، عدد 3 عاطلين" – مقيمين بمحافظتى البحيرة والإسكندرية).
بمواجهة المذكورين أقروا بأن المضبوطات المشار اليها خاصة بأحدهم ، والذى قرر بعثوره عليها عن طريق التنقيب بإحدى المزارع بناحية مركز أبو المطامير بالبحيرة ، والسابق عمله بها وقيامه منذ فترة بتسليمها لأحد أقاربه بمدينة الإسماعيلية للتصرف فيها بالبيع ، وعقب فشله فى ذلك توجه إليه وتحصل منه على المضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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