أهم الاخبار

موعد نصف نهائى سوبر سيدات السلة

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر المصري موسم 2019-2020. 

لمنافسات السيدات ووصل إلى الدور نصف النهائي فرق الأهلى والشمس وهليوبوليس وسبورتنج وتقام المنافسات بنظام الأفضل من 3 ، best of 3 وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور قبل النهائي الذي يقام خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام السبت والاثنين والأربعاء الموافقين 5 و 7 و 9 سبتمبر الجارى في تمام الساعة الرابعة والسادسة وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة كشفت عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي من منافسات الرجال والذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر الجاري على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد نصف نهائى سوبر سيدات السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا