أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر المصري موسم 2019-2020.
لمنافسات السيدات ووصل إلى الدور نصف النهائي فرق الأهلى والشمس وهليوبوليس وسبورتنج وتقام المنافسات بنظام الأفضل من 3 ، best of 3 وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور قبل النهائي الذي يقام خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.
وتقام المباريات أيام السبت والاثنين والأربعاء الموافقين 5 و 7 و 9 سبتمبر الجارى في تمام الساعة الرابعة والسادسة وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة كشفت عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي من منافسات الرجال والذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر الجاري على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.
وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد نصف نهائى سوبر سيدات السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.