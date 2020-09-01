صدمة فى بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدورى

تعرض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لصدمة قوية قبل 48 ساعة من مواجهة الزمالك المرتقبة فى بطولة الدورى العام المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

لمعرفة صدمة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدورى من هنا



ويأمل كلا الطرفين الزمالك وبيراميدز أن يخرج بموقعة الخميس منتصرا، حتى لا يعطى فرصة للأهلى فى إنهاء الدورى مبكرا، حيث تصب نتيجة التعادل فى صالح الأحمر الذى ينتظر 17 نقطة من أجل التتويج، ومعنى تعادل الفريقين الخميس، أن الأهلى سيحتاج خمس انتصارات فقط لحسم البطولة، وهو من الممكن أن يتحقق قبل موقعة الأهلى الأفريقية أمام الوداد ما يخفف من على كاهله الضغوط.

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تكمن أهمية المباراة أنها صراع مباشر على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصرى، بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، والفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.

وفى سياق آخر، قرر مسئولو نادى بيراميدز، تأجيل مناقشة رحيل البوركينابى إيريك تراورى، وانتقاله لصفوف النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحين انتهاء الفريق السماوى من منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والتى أصبح بيراميدز على بعد خطوات من اقتناص اللقب، بعدما تأهل لنصف النهائى وينتظر مواجهة حوريا الغينى.

وكشف مصدر مطلع لـ"سوبر كورة" أن مفاوضات الأهلى مع تراروى وصلت لمرحلة متقدمة، وأن اللاعب مرحب بارتداء قميص الشياطين الحمر، كما أن إدارة بيراميدز لا تمانع رحيل اللاعب، بشرط مناقشة هذا الملف بعد الانتهاء من منافسات الكونفدرالية الأفريقية، خاصة وأن هدف بيراميدز هو حصد البطولة.

