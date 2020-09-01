وزير الرياضة يكشف أسباب نقل قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى الأهرامات

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات، وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين، مشدداً أنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين .
ويتضمن حفل القرعة إجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .
وفي ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق .
على جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى إلى مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات الـ32 المشاركة فى المونديال.
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