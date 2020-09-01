لاعبان فقط من برشلونة طالبا ميسى بالبقاء.. اعرف التفاصيل

كشفت تقارير صحفية أن الثنائى لويس سواريز وأرتورو فيدال لاعبا برشلونة الإسبانى يحاولان تغيير قرار الأرجنتينى ليونيل ميسى بالرحيل عن الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأصدرت رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم بياناً رسمياً حول الأزمة الدائرة بين نادى برشلونة الإسبانى والأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب خط الوسط، بشأن الخلاف الدائر حول الشرط الجزائى بين اللاعب وناديه، بعدما فجرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، حول عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادى برشلونة واشترطت سداد ميسى مبلغ 700 مليون يورو من أجل الرحيل.

وقالت شبكة "سكاى سبورت" أن الثنائى سواريز وفيدال هما الوحيدين من لاعبى برشلونة اللذين طلبا من ميسى بقائه في الكامب نو خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق.

لم يحضر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات برشلونة الأول كما كان متوقعًا، حيث لم يعد يعتبر نفسه جزءًا من تشكيل المدرب رونالد كومان، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، ومن المتوقع أن يلتقى والد ميسي ووكيله خورخى مع إدارة برشلونة على رأسهم الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، يوم الأربعاء لمناقشة مستقبل نجله، وأبلغ الأرجنتينى الذى لعب مع الفريق الإسبانى منذ ما يقرب من 20 عامًا، النادي الأسبوع الماضي أنه يريد الرحيل، فيما أشارت تقارير إلى اقترابه من مانشستر سيتى.