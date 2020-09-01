ضبط طالب شرع في قتل صاحب معرض بسبب نشر صور والدته على فيس بوك

قرر طالب الانتقام من مالك معرض أدوات صحية في القليوبية، بسبب تشهير الأخير بوالدة الأول بصور على الفيس بوك، حيث استدرجه لمكان نائي بمساعدة صديقه، وتعدى عليه بالضرب حتى فقد الوعي، وتركه معتقداً أنه فارق الحياة.

تلقى قسم شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغاً بالعثور على "مالك معرض أدوات صحية- مُقيم بدائرة المركز"ملقى بنزلة الطريق الإقليمى إتجاه بنها دائرة المركز مُصاب بجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن إستجوابه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج .

توصلت جهود تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "طالب جامعى ، وحاصل على دبلوم - مُقيمان بدائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، حيث أكد الأول قيام المجنى عليه بإنشاء عدة صفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عليها صور خاصة بوالدته بقصد التشهير بها والنيل من سمعتها نظراً لوجود خلافات بينهم، فعقد العزم على التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مُخططه إستعار سيارة ملاكى "ملك زوج والدته"واستعان بالمتهم الثانى و توجها بالسيارة إلى معرض المجنى عليه وطلبا منه استقلال السيارة معهما بزعم التنزه وأثناء سيرهم قاما بالتعدى عليه بالضرب مما أفقده الوعى، وقاما بإلقائه بمكان العثور ظناً منهما بوفاته وهربا بالسيارة وأضافا بتخلصهما من الأداتين المستخدمتين بإلقائهما بالطريق ، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ذلك ، وتم بإرشاد المتهمان ضبط السيارة المستخدمة وتبين وجود آثار دماء بالسيارة .



