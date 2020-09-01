أهم الاخبار

ضبط شخصين بالزاوية الحمراء لخطفهما صاحب محل ومساومة شقيقته على فدية 20 ألف جنيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من القبض على شخصين اختطفا صاحب محل بويات ومساومة شقيقته على دفع 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه وتم تحرير المختطف بمنطقة الزاوية الحمراء. 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الزاوية يفيد بتلقيه بلاغا من موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون باختطاف شقيقها (صاحب محل بويات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام القضائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقيام مختطفيه بإرسال صور للمجنى عليه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى قدره (20 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه، حيث قامت بمقابلتهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقامت بدفع مبلغ مالى قدره ( 2000 جنيه) لهم  واتفقت معهم على التقابل بدائرة القسم لسداد باقى المبلغ.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت مباحث القسم من ضبط (سائق ، مقاول - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل – لأحدهما معلومات جنائية) حال حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه مستقلين سيارة ميكروباص قيادة السائق وملك أحد أصدقائه، وبصحبتهما المجنى عليه.

 

Advertisements

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر السائق بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (25 ألف جنيه) كمقدم لشراء شقة سكنية  فخطط لارتكاب الواقعة.

 

وأضاف أنه استعان بالمقاول وقاما بالختطافه داخل سيارة ميكروباص" مستأجرة" واحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية "ملك المقاول" وتصويره وإرسال تلك الصور  للمبلغة ومساومتها على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

 

وبمواجهة المجنى عليه بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وأيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمها بخطفه واحتجازه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط شخصين بالزاوية الحمراء لخطفهما صاحب محل ومساومة شقيقته على فدية 20 ألف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا