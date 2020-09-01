ضبط شخصين بالزاوية الحمراء لخطفهما صاحب محل ومساومة شقيقته على فدية 20 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من القبض على شخصين اختطفا صاحب محل بويات ومساومة شقيقته على دفع 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه وتم تحرير المختطف بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الزاوية يفيد بتلقيه بلاغا من موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون باختطاف شقيقها (صاحب محل بويات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام القضائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقيام مختطفيه بإرسال صور للمجنى عليه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى قدره (20 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه، حيث قامت بمقابلتهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقامت بدفع مبلغ مالى قدره ( 2000 جنيه) لهم واتفقت معهم على التقابل بدائرة القسم لسداد باقى المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت مباحث القسم من ضبط (سائق ، مقاول - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل – لأحدهما معلومات جنائية) حال حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه مستقلين سيارة ميكروباص قيادة السائق وملك أحد أصدقائه، وبصحبتهما المجنى عليه.

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر السائق بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (25 ألف جنيه) كمقدم لشراء شقة سكنية فخطط لارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه استعان بالمقاول وقاما بالختطافه داخل سيارة ميكروباص" مستأجرة" واحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية "ملك المقاول" وتصويره وإرسال تلك الصور للمبلغة ومساومتها على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

وبمواجهة المجنى عليه بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وأيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمها بخطفه واحتجازه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.